Певица Лолита призвала не запрещать турецкие сериалы

Фото: телеграм-канал "Лолита Милявская"

Певица Лолита Милявская призвала законотворцев не запрещать трансляцию турецких сериалов в России. Об этом со ссылкой на телеграм-канал исполнительницы пишет "Газета.ру".

Она указала, что турецкие сериалы повышают рождаемость, пошутив, что женщины закрывают глаза и представляют зарубежных звезд вместо своих "страшных" мужей.

Лолита заявила, что в случае введения запрета на турецкие сериалы она переключится на китайские и монгольские. При этом певица призналась, что не смотрит такие картины, ей просто захотелось поддержать разговор.

С соответствующим предложением выступило движение "Ветераны России". Общественники уже обратились по этому поводу в Госдуму, Роскомнадзор и министерство культуры. По их мнению, турецкие сериалы формируют у женщин завышенные требования к мужчинам, после чего россиянки теряют интерес к соотечественникам.

Аналогичной позиции придерживается и депутат ГД Виталий Милонов. В частности, он называл подобный контент "полнейшей белибердой". Более того, он обвинил авторов лент в фальсификации истории, снимая сериалы о событиях далекого прошлого.

Кроме того, за запрет выступили в движении "Россия Православная". В организации убеждены, что эти сериалы наносят вред традиционным ценностям, демонстрируя "откровенные сцены, супружеские измены, мезальянсы и запретную любовь".