Кинокритик Примакова назвала выгодные отличия турецких сериалов от российских

В России предложили запретить показ турецких сериалов. По мнению авторов инициативы, их трансляция разрушает институт семьи и ведет к демографическим проблемам. Почему турецкие сериалы так популярны и действительно ли они способны разрушить пару, разбиралась Москва 24.

"Деструктивная пропаганда"

Фото: кадр из сериала "Основание: Осман"; режиссеры – Ахмет Йильмаз, Фетхи Байрам, Метин Гюнай; производство – Bozdag Film

С предложением запретить показ турецких сериалов на территории РФ выступило движение "Ветераны России". Общественники уже обратились по этому поводу в Госдуму, Роскомнадзор и министерство культуры, сообщил "Абзацу" председатель организации Ильдар Резяпов.

По его мнению, турецкие сериалы формируют у женщин завышенные требования к мужчинам, после чего россиянки теряют интерес к соотечественникам.





Ильдар Резяпов председатель движения "Ветераны России" Подобная пропаганда является культурной интервенцией, способствующей разрушению института семьи и снижению рождаемости в России. Важно закрепить в законодательстве понятие деструктивной пропаганды и четко прописать, какие элементы в кинопродукции могут подпадать под этот термин.

Запретить турецкие сериалы ранее призывал и зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В частности, он называл подобный контент "полнейшей белибердой". А снимая сериалы о событиях далекого прошлого, их авторы фальсифицируют историю, отмечал парламентарий.

Кроме того, за запрет выступили в движении "Россия Православная". В организации убеждены, что эти сериалы наносят вред традиционным ценностям, демонстрируя "откровенные сцены, супружеские измены, мезальянсы и запретную любовь".





В последнее время турецкие актеры все чаще приезжают в Россию. К примеру, 18 марта Москву посетил Джан Яман – звезда сериалов "Ранняя пташка" и "Мистер ошибка". Фанатки тепло встретили актера ночью в аэропорту "Внуково", а затем с самого утра ждали его под окнами отеля. Также в РФ приезжали звезды сериала "Оставь это ветру" Ханде Эрчел и Барыш Ардуч и известный по картинам "Великолепный век" и "Черная любовь" Бурак Озчивит. А последний даже успел сняться в нескольких российских проектах.

"В российских сериалах нет сильных героев"

Фото: кадр из сериала "Великолепный век"; режиссеры – Дурул Тайлан, Ямур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын; производство – Tim's Productions

Запрет турецких сериалов не поддержала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. В беседе с изданием "Подъем" парламентарий назвала идею "глупостью".





Елена Драпеко первый зампред комитета Госдумы по культуре Повышенные требования к мужчинам и семье как раз повышают ответственность молодых людей за создание семьи и друг перед другом.

Президент Гильдии кинокритиков и киноведов России Наталья Примакова обратила внимание, что в последнее время популярность турецких сериалов растет по всему миру и уступает лишь американским. И связано это в первую очередь с качеством производимого контента.

"Мы видим крепкие сценарии, смелое смешение жанров, красивые локации. Плюс прекрасный кастинг – актеры и актрисы красивые, профессиональные, органичные. Турки не экономят на костюмах и декорациях", – объяснила Примакова в беседе с Москвой 24.

При этом внимание россиянок привлекают не только турецкие мужчины, но и женщины. Образованные, успешные и красиво одетые главные героини – это притягательные современные образы, подчеркнула эксперт. Мужчины же – крепкое плечо, на которое хочет опереться даже сильная женщина.

"Это идет вразрез с тем, что мы видим в России: в основном это герои, за которыми тянется шлейф комплексов, проблем, неудач, в которых их обычно должна поддерживать женщина. Я давно не видела в наших сериалах сильных героев, рыцарей "без страха и упрека". Поэтому россиянки и тянутся к более мужественному турецкому образу", – указала кинокритик.

При этом экранные герои вряд ли смогут нанести серьезный вред семейным отношениям, сказала Москве 24 психолог Ангелина Сурина.





Ангелина Сурина психолог Женщина может влюбиться в актера – и это нормально. Однако здоровый человек будет четко разделять кинематографический и реальный миры и не станет переносить в жизнь какие-либо ожидания из фильмов.

По ее мнению, женщины, которые не могут справиться со своей влюбленностью, скорее всего, испытывают проблемы с самооценкой, осознанностью или самореализацией. Также психолог призвала не идеализировать кинообразы: большинство даже самых доблестных экранных героев, как правило, страдают нарциссизмом. В жизни такие люди либо опасны, либо бестолковы, заключила Сурина.

