Кинокритик Примакова назвала выгодные отличия турецких сериалов от российских

В России предложили запретить показ турецких сериалов. По мнению авторов инициативы, их трансляция разрушает институт семьи и ведет к демографическим проблемам. Почему турецкие сериалы так популярны и действительно ли они способны разрушить пару, разбиралась Москва 24.
"Деструктивная пропаганда"
Фото: кадр из сериала "Основание: Осман"; режиссеры – Ахмет Йильмаз, Фетхи Байрам, Метин Гюнай; производство – Bozdag Film
С предложением запретить показ турецких сериалов на территории РФ выступило движение "Ветераны России". Общественники уже обратились по этому поводу в Госдуму, Роскомнадзор и министерство культуры, сообщил "Абзацу" председатель организации Ильдар Резяпов.
По его мнению, турецкие сериалы формируют у женщин завышенные требования к мужчинам, после чего россиянки теряют интерес к соотечественникам.
Запретить турецкие сериалы ранее призывал и зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В частности, он называл подобный контент "полнейшей белибердой". А снимая сериалы о событиях далекого прошлого, их авторы фальсифицируют историю, отмечал парламентарий.
Кроме того, за запрет выступили в движении "Россия Православная". В организации убеждены, что эти сериалы наносят вред традиционным ценностям, демонстрируя "откровенные сцены, супружеские измены, мезальянсы и запретную любовь".
"В российских сериалах нет сильных героев"
Фото: кадр из сериала "Великолепный век"; режиссеры – Дурул Тайлан, Ямур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын; производство – Tim's Productions
Запрет турецких сериалов не поддержала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. В беседе с изданием "Подъем" парламентарий назвала идею "глупостью".
Президент Гильдии кинокритиков и киноведов России Наталья Примакова обратила внимание, что в последнее время популярность турецких сериалов растет по всему миру и уступает лишь американским. И связано это в первую очередь с качеством производимого контента.
"Мы видим крепкие сценарии, смелое смешение жанров, красивые локации. Плюс прекрасный кастинг – актеры и актрисы красивые, профессиональные, органичные. Турки не экономят на костюмах и декорациях", – объяснила Примакова в беседе с Москвой 24.
При этом внимание россиянок привлекают не только турецкие мужчины, но и женщины. Образованные, успешные и красиво одетые главные героини – это притягательные современные образы, подчеркнула эксперт. Мужчины же – крепкое плечо, на которое хочет опереться даже сильная женщина.
"Это идет вразрез с тем, что мы видим в России: в основном это герои, за которыми тянется шлейф комплексов, проблем, неудач, в которых их обычно должна поддерживать женщина. Я давно не видела в наших сериалах сильных героев, рыцарей "без страха и упрека". Поэтому россиянки и тянутся к более мужественному турецкому образу", – указала кинокритик.
При этом экранные герои вряд ли смогут нанести серьезный вред семейным отношениям, сказала Москве 24 психолог Ангелина Сурина.
По ее мнению, женщины, которые не могут справиться со своей влюбленностью, скорее всего, испытывают проблемы с самооценкой, осознанностью или самореализацией. Также психолог призвала не идеализировать кинообразы: большинство даже самых доблестных экранных героев, как правило, страдают нарциссизмом. В жизни такие люди либо опасны, либо бестолковы, заключила Сурина.