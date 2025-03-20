Милонов обвинил турецкие сериалы в грубой фальсификации истории

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В турецких сериалах грубо фальсифицируется история. Такое мнение в беседе с RT высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий назвал это одной из весомых причин для запрета турецких сериалов на территории России. Идею запрета уже поддержало движение "Ветераны России", подчеркнул он.

"Понятно, что, снимая фильмы про время Османского ига, Османской империи, турецкие авторы пытаются немножечко приукрасить кровавые преступления этого режима, немножко сделать фейковый вариант турецкой истории, наполненной не насилием и смертями, а некими псевдоромантическими отношениями", – сказал Милонов, назвав это "абсолютной клюквой".

Второй причиной депутат посчитал крайне низкую художественную и эстетическую ценность турецких сериалов, а также бездарную игру актеров и примитивный сюжет.

Ранее Милонов назвал изменой Родине романтизацию турецких сериалов. Более того, он призвал запретить турецкие сериалы в стране, так как из-за таких шоу у женщин создается "ложный образ" идеального мужчины, хотя в реальности такого нет.

Спустя время председатель движения "Россия Православная" Михаил Иванов также предложил ограничить пиар турецких сериалов в РФ. По мнению Иванова, эти программы пропагандируют модели поведения, которые не соответствуют ценностям крепкой семьи и верности.