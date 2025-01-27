Турецкий ремейк "Холопа" возглавил кинопрокат в России

Фото: кадр из фильма "Холоп. Великолепный век"; режиссер – Онур Унлю; производство – Kunay Film, Yellow, Black and White

Фильм "Холоп. Великолепный век" стал лидером кинопроката в России в период с 23 по 26 января. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на информацию портала kinobusiness.com.

За указанный период сборы фильма в кинопрокате достигли 108,4 миллиона рублей.

Второе место заняла кинокартина "Василий", собрав 103,2 миллиона рублей. На третьей строчке расположился "Финист. Первый богатырь" с 91,3 миллиона рублей.

Съемки ремейка российской комедии "Холоп" стартовали в Турции летом 2024 года. Главную роль в кинокартине сыграл Керем Бюрсин, который прославился ролью Серкана Болата в сериале "Постучись в мою дверь". Замысел оригинала сохранился, но в этот раз стамбульский мажор оказался в османской империи XVI века.

