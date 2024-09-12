Ремейк российской комедии "Холоп" появится в Китае

Фото: кадр из фильма "Холоп-2"; режиссер – Клим Шипенко/производство – Yellow, Black and White Start

Ремейк российской комедии "Холоп" выйдет в Китае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора фирмы "Централ Партнершип" Вадима Верещагина.

По его словам, контракт на съемки уже подписан. Кроме того, подчеркнул представитель компании, должен выйти французский вариант российской комедии.

"Активно начались продажи в те страны, в которые раньше российское кино не затрагивалось, это страны Ближнего Востока, Турция. Юго-Восточная Азия всегда была партнером России, и там есть определенные успехи", – обратил внимание Верещагин.

При этом в конце декабря в США должен выйти фильм "Последняя ирония". Прокат не будет широким, но это все равно говорит о готовности Запада покупать российское кино, заключил Верещагин.

Ранее сообщалось, что съемки ремейка российской комедии "Холоп" должны были начаться в Турции летом 2024 года. Главную роль в кинокартине сыграет Керем Бюрсин, который прославился ролью Серкана Болата в сериале "Постучись в мою дверь". Замысел оригинала сохранится, но в этот раз стамбульский мажор окажется в османской империи XVI века.

