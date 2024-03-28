Турецкий актер Керем Бюрсин снимется в ремейке "Холопа"

Фото: кадр из сериала "Постучись в мою дверь"; режиссер – Алтан Денмез, Эндер Михлар и Юсуф Пирхасанй; производство – MF Yapım

Съемки ремейка российской комедии "Холоп" начнутся в Турции летом 2024 года, а главную роль в нем сыграет актер Керем Бюрсин, который прославился благодаря роли Серкана Болата в сериале "Постучись в мою дверь". Об этом заявила пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип".

Как сказано в сообщении, замысел фильма, заключающийся в перевоспитании мажора, сохранится. При этом сам сюжет будет сосредоточен вокруг избалованного стамбульского наследника Мете, который окажется в османском городе XVI века.

"Старт съемок запланирован на июнь, османский город воссоздадут в знаковых локациях сериалов "Великолепный век" и "Эртугрул", – уточнили в пресс-службе.

Режиссером фильма станет Онур Унлю, а съемку комедии на себя возьмет турецкая кинокомпания Kunay Film вместе с российской студией Yellow, Black and White.

Режиссер российского фильма Клим Шипенко заявил, что рад созданию прототипа комедии за рубежом.

"У нас другая историческая эпоха, морские сцены, пираты и самое главное – шикарный каст из турецких звезд во главе с Керемом Бюрсином. Мы надеемся, что турецкая версия найдет своего зрителя и в России", – подчеркнула генпродюсер Kunay Film Карина Миа Сатлыкова.

Ранее стало известно, что на главную роль в российской адаптации сериала "Постучись в мою дверь" взяли Никиту Волкова. Он известен по ролям в фильмах "Две женщины", "Черновик", а также в сериалах "Кризис нежного возраста" и "Пекарь и красавица".

