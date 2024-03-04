Собянин рассказал о создании уникального кинопарка "Москино"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва – это крупнейший центр российской киноиндустрии. В настоящее время в столице снимают 90% отечественных фильмов, что составляет около 260 проектов ежегодно. О ситуации в киноиндустрии в городе Сергей Собянин рассказал во время встречи с Владимиром Путиным, передает портал мэра и правительства Москвы.

В столице особое внимание уделяют поддержке креативной индустрии, ее обеспечивают всей необходимой инфраструктурой. В частности, для съемок строят павильоны, монтажные студии и натурные площадки. Для решения этих задач был создан проект "Москва – город кино", в рамках которого осуществляют работы в кинопарке "Москино", кинокластере "МЕТМАШ" и на Киностудии имени Максима Горького.

Кинопарк "Москино"

В Москве продолжают создавать крупнейший в мире кинопарк для натурных съемок. "Москино" находится в Красной Пахре, расположившись на территории в 1 113 гектаров. Там планируют разместить 64 объекта – натурные съемочные площадки и павильоны.

Объект предполагает создание декораций главных улиц Москвы и европейских городов разных эпох, средневековых построек, русской деревни, ковбойского городка, сказочного города, замка с садом и многого другого. Все объекты можно модифицировать и использовать повторно.

В состав кинопарка, помимо прочего, намерены включить:

складские помещения и мастерские для изготовления декораций;

образовательный кластер;

объекты общественного питания;

административно-бытовые корпуса.

Сейчас там построили 12 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры на площади 180 гектаров. В прошлом году на территории сняли 13 фильмов и сериалов, например "ГДР", "Постучись в мою дверь в Москве", "По зову сердца", "А у нас во дворе...", "Враг у ворот" и другие. Завершить вторую и третью очереди создания кинопарка планируют до 2030 года.

Кинокластер полного цикла "МЕТМАШ"

В прошлом году столичные власти начали реорганизацию территории Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения (ВНИИМЕТМАШ) имени академика А. И. Целикова. Объект расположен на Рязанском проспекте недалеко от станции метро "Стахановская".

Там создадут инновационный кластер, объединяющий индустрии кино, моды и культурно-общественные пространства. Площадь работ составляет 48,9 гектара.

"МЕТМАШ" будет включать съемочные павильоны, студии, офисы кинокомпаний, мультимедиацентр, мастерские декораций. Вместе с тем частью кластера станут центр материалов, дом костюма и реквизита и другие объекты.

К настоящему моменту специалисты модернизировали 10 строений, в которых откроют павильоны для съемок фильмов и рекламы, XR-павильоны с возможностью использования передовых технологий виртуальной реальности, дом костюма и реквизита "Жар-птица".

В 2023-м там отсняли 15 проектов: "Абрек", "Тетя Марта – 2", "Недетское кино", "Последний Богатырь. Наследие" и другие.

Возрождение Киностудии имени Максима Горького

Учреждение было создано еще в 1915 году. Коллекция киностудии насчитывает сотни фильмов, которые являются частью культурного наследия России. Например, там сняли такие культовые картины, как "...А зори здесь тихие", "Добровольцы", "Семнадцать мгновений весны", "Белый Бим Черное ухо", "Тихий Дон", "Офицеры".

В 1990-х годах студия пришла в упадок, фильмы долгое время не производились. Правительство РФ и Минкультуры решили начать восстанавливать киностудию.

"В результате в столице появится еще одна креативная площадка для полного цикла производства фильмов. Площадь, которую будут занимать объекты инфраструктуры, планируют увеличить втрое – до 110 тысяч квадратных метров", – говорится в сообщении.

В прошлом году там заработали шесть цифровых креативных студий и новый павильон виртуального продакшена. Уже в 2024-м в историческом здании на улице Сергея Эйзенштейна откроется музей Киностудии имени Максима Горького.

За последние четыре года киностудия выпустила более 50 игровых и неигровых фильмов и сериалов, среди которых "Письмо Деду Морозу", "Чижик-пыжик возвращается", "Повелитель ветра", "Кукольник" и другие.

Московская цифровая киноплатформа

Проект, не имеющий аналогов в мире, был создан с целью стать единой точкой доступа ко всему комплексу городских услуг и сервисов для кинопроизводства. Речь идет об аренде павильонов, студий, костюмов, реквизита и оборудования, а также об организации съемок в известных местах.

Платформа позволила изменить подход к согласованию съемок в Москве. Теперь аренда павильона или места стала такой же простой, как бронирование гостиничного номера. За первые месяцы работы сервиса количество заявок на съемки в столице увеличилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее стало известно, что Киностудия имени Максима Горького впервые за последние 20 лет сменила название. Как уточнила гендиректор учреждения Юлиана Слащева, до этого акционерное общество называлось "Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького".

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