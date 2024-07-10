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10 июля, 16:00

Культура

Виталий Милонов призвал запретить турецкие сериалы в России

Фото: depositphotos/boggy22

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал запретить турецкие сериалы в России. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Как считает парламентарий, из-за этих сериалов у женщин создается "ложный образ" идеального мужчины, хотя в реальности такого нет.

"Турецкие сериалы – это белиберда полнейшая. Это вранье от начала до конца. Запретить турецкие сериалы! <...> Потому что люди смотрят и думают, что так и есть", – заявил Милонов.

Он призвал режиссеров показать, как будет на самом деле.

Ранее сообщалось, что съемки ремейка российской комедии "Холоп" начнутся в Турции летом 2024 года, а главную роль в нем сыграет актер Керем Бюрсин, который прославился благодаря роли Серкана Болата в сериале "Постучись в мою дверь".

Замысел фильма, заключающийся в перевоспитании мажора, сохранится. При этом сам сюжет будет сосредоточен вокруг избалованного стамбульского наследника Мете, который окажется в османском городе XVI века.

Режиссером фильма станет Онур Унлю, а съемку комедии на себя возьмет турецкая кинокомпания Kunay Film вместе с российской студией Yellow, Black and White. Режиссер российского фильма Клим Шипенко заявил, что рад созданию прототипа комедии за рубежом.

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