Турецкая актриса Ханде Эрчел рассказала, что хочет познакомиться с Юрой Борисовым

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Турецкая актриса Ханде Эрчел призналась, что хотела бы познакомиться с Юрой Борисовым. Об этом сообщает Super.

"У меня пока не было возможности посмотреть, но я уверена, что российские фильмы популярны и хорошего качества. Я слышала, что есть какой-то очень молодой актер Юрий Борисов, я хотела бы ознакомиться с его творчеством", – сказала Эрчел на пресс-джанкете.

Эрчел, известная по сериалу "Постучись в мою дверь", прилетела в Москву 30 января. Как писали СМИ, актриса проживает в пятизвездочном отеле The Ritz-Carlton. Там же заселился турецкий актер Барыш Ардуч. Вместе со своей коллегой он представит фильм "Оставь это ветру".

Актриса также не исключила возможность посещения Красной площади.

Борисов ранее был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучшая роль второго плана" за фильм Шона Бэйкера "Анора". Вместе с российским актером в номинации участвуют Гай Пирс ("Бруталист"), Эдвард Нортон ("Никому не известный"), Киран Калкин ("Настоящая боль"), Дензел Вашингтон ("Гладиатор-2") и Джереми Стронг ("Ученик").

