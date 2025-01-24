Актер Юра Борисов объяснил, почему выдохнул с облечением на "Золотом глобусе"

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Российский актер Юра Борисов, проигравший номинацию Кирану Калкину на премии "Золотой глобус", рассказал, что выдохнул с облегчением, потому что ему не пришлось на сцене говорить на английском языке.

В беседе с газетой "Известия" актер отметил, что говорить на чужом языке ему сложно, особенно в моменты волнения. Однако, если бы ему пришлось выйти на сцену за наградой, он произнес бы речь победителя.

Накануне Борисов попал в номинацию премии "Оскар" в категории "Лучшая роль второго плана" за фильм Шона Бэйкера "Анора". По словам артиста, первые поздравления он получил от своей семьи.

"Этот вихрь (поздравлений. – Прим. ред.) начался и продолжает пока что еще длиться. Поэтому сложно разобраться, что происходит вообще", – заявил он.

Артист рассказал, что после успеха фильма Бэйкера он получил немало предложений, над которыми сейчас думает.

"Нужно какое-то время, чтобы разобраться, что хочется делать дальше", – уточнил Борисов.

Вместе с Борисовым в номинации на "Оскар" участвуют Гай Пирс ("Бруталист"), Эдвард Нортон ("Никому не известный"), Киран Калкин ("Настоящая боль"), Дензел Вашингтон ("Гладиатор-2") и Джереми Стронг ("Ученик").

Кроме того, "Анора" удостоилась еще пяти номинаций "Оскар": "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая женская роль", "Лучшая режиссура", "Лучший монтаж".

Киноакадемия также объявила остальных номинантов на "Оскар". Сама церемония пройдет в ночь на 3 марта по московскому времени, ее ведущим станет американский комик Конан О'Брайен.