Актер Юра Борисов прокомментировал номинацию на премию "Оскар"

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Российский актер Юра Борисов рассказал изданию Variety, что узнал о своей номинации на премию "Оскар" во время поездки на машине с семьей.

Наибольшую радость за участие Борисова в номинации "Лучшая роль второго плана" испытала его супруга. Она закричала так громко, что артист не смог услышать имена конкурентов, отметил артист.

Борисов обратил внимание, что на фоне внесения в шорт-лист премии ему звонят много людей с поздравлениями.

"Я не могу понять, что я чувствую сейчас", – рассказал он.

Актера номинировали на премию за роль в фильме Шона Бэйкера "Анора". Его конкурентами стали Гай Пирс ("Бруталист"), Эдвард Нортон ("Никому не известный"), Киран Калкин ("Настоящая боль"), Дензел Вашингтон ("Гладиатор-2") и Джереми Стронг ("Ученик").

Кроме того, "Анора" удостоилась еще пяти номинаций "Оскар": "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая женская роль", "Лучшая режиссура", "Лучший монтаж".

Киноакадемия также объявила остальных номинантов на "Оскар". Сама церемония пройдет в ночь на 3 марта по московскому времени, ее ведущим станет американский комик Конан О'Брайен.