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Российский актер Юрий Борисов номинирован на премию канадских кинокритиков Vancouver Film Critics Circle Awards. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Hollywood Reporter.

Борисов представлен в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Анора". Вместе с ним номинированы американские актеры Киран Калкин и Эдвард Нортон.

Ранее Борисов попал в аналогичную номинацию премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Также в числе кандидатов указаны Кларенс Маклин, Джереми Стронг, Гай Пирс, Киран Калкин и Эдвард Нортон.

В номинации "Лучший фильм" представлены кинокартины "Анора", "Совершенный незнакомец", "Конклав", "Эмилия Перес", и "Бруталист". Церемония награждения победителей пройдет 16 февраля.