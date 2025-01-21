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21 января, 16:35

Шоу-бизнес

Актер Юрий Борисов номинирован на премию канадских кинокритиков

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский актер Юрий Борисов номинирован на премию канадских кинокритиков Vancouver Film Critics Circle Awards. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Hollywood Reporter.

Борисов представлен в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Анора". Вместе с ним номинированы американские актеры Киран Калкин и Эдвард Нортон.

Ранее Борисов попал в аналогичную номинацию премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Также в числе кандидатов указаны Кларенс Маклин, Джереми Стронг, Гай Пирс, Киран Калкин и Эдвард Нортон.

В номинации "Лучший фильм" представлены кинокартины "Анора", "Совершенный незнакомец", "Конклав", "Эмилия Перес", и "Бруталист". Церемония награждения победителей пройдет 16 февраля.

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