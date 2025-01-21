Церемония награждения XII премии АПКиТ пройдет 13 мая

Фото: телеграм-канал "Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ)"

Торжественная церемония XII премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) состоится 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе АПКиТ.

Лауреатов наградят в столичном конгресс-центре Центра международной торговли (ЦМТ). Премия является одним из главных событий для профессионального киносообщества в России, подчеркнула исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова.

Партнером мероприятия третий год подряд станет "Кинопоиск", который является не только крупнейшим онлайн-кинотеатром России, но и самым популярным медиа страны о кино.

Российская киноиндустрия свыше 20 лет ориентируется на зрительские оценки фильмов и сериалов на "Кинопоиске", а ежемесячная аудитория платформы превышает 14 миллионов зрителей, добавила она. Жукова отметила важность партнерства, так как "Кинопоиск" и АПКиТ вместе стремятся развивать кинобизнес.

"Наше сотрудничество объединяет усилия, которые мы ежегодно направляем на совершенствование нашего мероприятия, поэтому нам важно работать в симбиозе с крупным и креативным партнером", – заключила исполнительный директор АПКиТ.

Ранее в США опровергли информацию о том, что церемонию вручения премии "Оскар" в 2025 году могут отменить на фоне лесных пожаров в Лос-Анджелесе. В Американской академии киноискусств уточнили, что таких планов не существует.

Местные СМИ посчитали, что премию нужно обязательно провести, чтобы помочь воздать должное усилиям по борьбе со стихийным бедствием.

