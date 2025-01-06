06 января, 07:23Культура
Стали известны победители 82-ой церемонии премии "Золотой глобус"
Фото: AP Photo/Invision/Chris Pizzello
В США прошла 82-ая церемония вручения премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения. Обладатели наград были опубликованы на официальном сайте премии.
Премию за лучший драматический фильм получила картина режиссера Брэйди Корбета "Бруталист". Номинации за лучший фильм в жанре комедии или мюзикла удостоилась "Эмилия Перес" Жака Одиара.
Лучшим актером в драматическом фильме был признан американский актер Эдриен Броуди за свою роль в фильме "Бруталист", а лучшей актрисой в аналогичной номинации – бразильская актриса Фернанда Торрес за роль в картине "Я все еще здесь" (режиссера Вальтера Саллеса).
Ниже представлен список победителей в остальных номинациях:
- Лучший режиссер – Брэйди Корбет, "Бруталист";
- Лучший сценарий – "Конклав" (Эдвард Бергер);
- Лучший актер (мюзикл или комедия) – Себастиан Стэн, "Другой человек" (Аарон Шимберг);
- Лучшая актриса (мюзикл или комедия) – Деми Мур, "Субстанция" (Корали Фаржа);
- Лучший актер второго плана – Киран Калкин, "Настоящая боль" (Джесси Айзенберг);
- Лучшая актриса второго плана – Зои Салдана, "Эмилия Перес";
- Лучший иностранный фильм – "Эмилия Перес";
- Лучший анимационный фильм – "Поток" (Гинтс Зилбалодис);
- Лучшее кинематографическое или прокатное достижение (более 100 миллионов сборов) – "Злая" (Джон Чу);
- Лучший оригинальный саундтрек – Трент Резнор, Аттикус Росс, "Претенденты" (Лука Гуаданьино);
- Лучшая песня – El Mal, "Эмилия Перес".
Победители номинаций среди сериалов:
- Лучший телесериал (драма) – "Сегун";
- Лучший телесериал (мюзикл или комедия) – "Хитрости";
- Лучший телефильм, сериал или мини-сериал – "Олененок";
- Лучший актер в драматическом сериале – Хироюки Санада, "Сегун";
- Лучшая актриса в драматическом сериале – Анна Саваи, "Сегун";
- Лучший актер в сериале (комедия или мюзикл) – Джереми Аллен Уайт, "Медведь";
- Лучшая актриса в сериале (комедия или мюзикл) – Джин Смарт, "Хитрости";
- Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме – Колин Фаррелл, "Пингвин";
- Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме – Джоди Фостер, "Настоящий детектив";
- Лучший актер второго плана в сериале – Таданобу Асано, "Сегун";
- Лучшая актриса второго плана в сериале – Джессика Ганнинг, Олененок".
Российский актер Юрий Борисов не получил награду за лучшую роль второго плана. Он был номинирован в данной номинации благодаря своей работе в фильме "Анора".
Между тем американская академия киноискусств опубликовала шорт-лист претендентов на 97-ю кинопремию "Оскар" в 10 категориях. Церемония вручения "Оскара" пройдет 2 марта 2025 года. Ее ведущим станет американский комик Конан О'Брайен.