Стали известны победители 82-ой церемонии премии "Золотой глобус"

Фото: AP Photo/Invision/Chris Pizzello

В США прошла 82-ая церемония вручения премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения. Обладатели наград были опубликованы на официальном сайте премии.

Премию за лучший драматический фильм получила картина режиссера Брэйди Корбета "Бруталист". Номинации за лучший фильм в жанре комедии или мюзикла удостоилась "Эмилия Перес" Жака Одиара.

Лучшим актером в драматическом фильме был признан американский актер Эдриен Броуди за свою роль в фильме "Бруталист", а лучшей актрисой в аналогичной номинации – бразильская актриса Фернанда Торрес за роль в картине "Я все еще здесь" (режиссера Вальтера Саллеса).

Ниже представлен список победителей в остальных номинациях:

Лучший режиссер – Брэйди Корбет, "Бруталист";

Лучший сценарий – "Конклав" (Эдвард Бергер);

Лучший актер (мюзикл или комедия) – Себастиан Стэн, "Другой человек" (Аарон Шимберг);

Лучшая актриса (мюзикл или комедия) – Деми Мур, "Субстанция" (Корали Фаржа);

Лучший актер второго плана – Киран Калкин, "Настоящая боль" (Джесси Айзенберг);

Лучшая актриса второго плана – Зои Салдана, "Эмилия Перес";

Лучший иностранный фильм – "Эмилия Перес";

Лучший анимационный фильм – "Поток" (Гинтс Зилбалодис);

Лучшее кинематографическое или прокатное достижение (более 100 миллионов сборов) – "Злая" (Джон Чу);

Лучший оригинальный саундтрек – Трент Резнор, Аттикус Росс, "Претенденты" (Лука Гуаданьино);

Лучшая песня – El Mal, "Эмилия Перес".

Победители номинаций среди сериалов:

Лучший телесериал (драма) – "Сегун";

Лучший телесериал (мюзикл или комедия) – "Хитрости";

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал – "Олененок";

Лучший актер в драматическом сериале – Хироюки Санада, "Сегун";

Лучшая актриса в драматическом сериале – Анна Саваи, "Сегун";

Лучший актер в сериале (комедия или мюзикл) – Джереми Аллен Уайт, "Медведь";

Лучшая актриса в сериале (комедия или мюзикл) – Джин Смарт, "Хитрости";

Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме – Колин Фаррелл, "Пингвин";

Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме – Джоди Фостер, "Настоящий детектив";

Лучший актер второго плана в сериале – Таданобу Асано, "Сегун";

Лучшая актриса второго плана в сериале – Джессика Ганнинг, Олененок".

Российский актер Юрий Борисов не получил награду за лучшую роль второго плана. Он был номинирован в данной номинации благодаря своей работе в фильме "Анора".

Между тем американская академия киноискусств опубликовала шорт-лист претендентов на 97-ю кинопремию "Оскар" в 10 категориях. Церемония вручения "Оскара" пройдет 2 марта 2025 года. Ее ведущим станет американский комик Конан О'Брайен.