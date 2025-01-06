Церемония вручения премии "Золотой глобус" проходит в США

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В США проходит 82-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Уже были вручены первые награды по нескольким категориям. Имена победителей опубликованы на сайте "Золотого глобуса".

Премию лучшего актера в мюзикле или комедии вручили Себастиану Стэну за его роль в фильме "Другой человек", лучшей актрисе в мюзикле или комедии – Деми Мур за картину "Субстанция".

Лучшей актрисой второго плана была признана Зои Салдана за роль в фильме "Эмилия Перес". Эта же картина получила награду за лучший иностранный фильм.

Награду за лучшего актера второго плана забрал Киран Калкин, сыгравший в картине "Настоящая боль". На эту же премию претендовал российский актер Юрий Борисов за свою роль в драматическом фильме "Анора".

Ранее американская академия киноискусств опубликовала шорт-лист претендентов на 97-ю кинопремию "Оскар" в 10 категориях.

Церемония вручения "Оскара" пройдет 2 марта 2025 года. Ее ведущим станет американский комик Конан О'Брайен.