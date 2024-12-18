18 декабря, 09:18Культура
В США представили шорт-лист претендентов на кинопремию "Оскар"
Фото: depositphotos/MidoSemsem
Американская академия киноискусств опубликовала шорт-лист претендентов на 97-ю кинопремию "Оскар" в 10 категориях. Список представлен на сайте академии.
На победу в номинации "Лучший иностранный художественный фильм" претендуют 15 картин:
- "Арман", Норвегия;
- "Бабушка на миллион", Таиланд;
- "Волны", Чехия;
- "Дагомея", Сенегал;
- "Девушка с иглой", Дания;
- "Горная невеста", Италия;
- "Прикосновение", Исландия;
- "С нуля", Палестина;
- "Сантош", Великобритания;
- "Семя священного инжира", Германия;
- "Течение", Латвия;
- "Универсальный язык", Канада;
- "Эмилия Перес", Франция;
- "Я все еще здесь", Бразилия;
- Kneecap, Ирландия.
В номинации "Лучшая песня" представлены:
- Beyond, "Моана 2";
- Compress/Repress, "Претенденты";
- El Mal, "Эмилия Перес";
- Forbidden Road, "Быть лучше: История Робби Уильямса";
- Harper and Will Go West, "Уилл и Харпер";
- Tell Me It’s You, "Муфаса: Король Лев";
- The Journey, "Батальон 6888";
- Kiss the Sky, "Дикий робот";
- Like a Bird, "Синг-Синг";
- Mi Camino, "Эмилия Перес";
- Never Too Late, "Элтон Джон: Никогда не поздно";
- Out of Oklahoma, "Смерч 2";
- Piece by Piece, "По кусочкам";
- Sick In The Head, Kneecap;
- Winter Coat, "Блиц".
"Лучший грим и прически":
- "Битлджус Битлджус";
- "Вальсируя с Брандо";
- "Другой человек";
- "Дюна: Часть 2";
- "Злая: Сказка о ведьме Запада";
- "Мария";
- "Носферату";
- "Субстанция";
- "Ученик. Восхождение Трампа";
- "Эмилия Перес".
Категория "Лучший звук":
- "Блиц";
- "Гладиатор-2";
- "Джокер: Безумие на двоих";
- "Дикий робот";
- "Дэдпул и Росомаха";
- "Дюна: Часть 2";
- "Злая: Сказка о ведьме Запада";
- "Никому не известный";
- "Чужой: Ромул";
- "Эмилия Перес".
В номинации "Лучшие визуальные эффекты" представлены:
- "Быть лучше: История Робби Уильямса";
- "Гладиатор-2";
- "Дюна: Часть 2";
- "Дэдпул и Росомаха";
- "Злая: Сказка о ведьме Запада";
- "Муфаса: Король Лев";
- "Падение империи";
- "Планета обезьян: Новая империя";
- "Смерч-2";
- "Чужой: Ромул".
Претенденты на "Оскар" также представлены в категориях "Лучший документальный фильм", "Лучший короткометражный мультфильм", "Лучший короткометражный документальный фильм", "Лучший художественный короткометражный фильм" и "Лучшая музыка".
Церемония вручения "Оскара" пройдет 2 марта 2025 года. Ее ведущим станет американский комик Конан О'Брайен.
Ранее стало известно, что российский актер Юрий Борисов номинирован на премию "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана в драматическом фильме "Анора". Вместе с ним номинантами в категории стали Киран Калкин за роль в кинокартине "Настоящая боль", Гай Пирс из "Бруталиста", Эдвард Нортон – "Совершенный незнакомец", Джереми Стронг – "Ученик" и Дензел Вашингтон – "Гладиатор".