В США представили шорт-лист претендентов на кинопремию "Оскар"

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Американская академия киноискусств опубликовала шорт-лист претендентов на 97-ю кинопремию "Оскар" в 10 категориях. Список представлен на сайте академии.

На победу в номинации "Лучший иностранный художественный фильм" претендуют 15 картин:

"Арман", Норвегия;

"Бабушка на миллион", Таиланд;

"Волны", Чехия;

"Дагомея", Сенегал;

"Девушка с иглой", Дания;

"Горная невеста", Италия;

"Прикосновение", Исландия;

"С нуля", Палестина;

"Сантош", Великобритания;

"Семя священного инжира", Германия;

"Течение", Латвия;

"Универсальный язык", Канада;

"Эмилия Перес", Франция;

"Я все еще здесь", Бразилия;

Kneecap, Ирландия.

В номинации "Лучшая песня" представлены:

Beyond, "Моана 2";

Compress/Repress, "Претенденты";

El Mal, "Эмилия Перес";

Forbidden Road, "Быть лучше: История Робби Уильямса";

Harper and Will Go West, "Уилл и Харпер";

Tell Me It’s You, "Муфаса: Король Лев";

The Journey, "Батальон 6888";

Kiss the Sky, "Дикий робот";

Like a Bird, "Синг-Синг";

Mi Camino, "Эмилия Перес";

Never Too Late, "Элтон Джон: Никогда не поздно";

Out of Oklahoma, "Смерч 2";

Piece by Piece, "По кусочкам";

Sick In The Head, Kneecap;

Winter Coat, "Блиц".

"Лучший грим и прически":

"Битлджус Битлджус";

"Вальсируя с Брандо";

"Другой человек";

"Дюна: Часть 2";

"Злая: Сказка о ведьме Запада";

"Мария";

"Носферату";

"Субстанция";

"Ученик. Восхождение Трампа";

"Эмилия Перес".

Категория "Лучший звук":

"Блиц";

"Гладиатор-2";

"Джокер: Безумие на двоих";

"Дикий робот";

"Дэдпул и Росомаха";

"Дюна: Часть 2";

"Злая: Сказка о ведьме Запада";

"Никому не известный";

"Чужой: Ромул";

"Эмилия Перес".

В номинации "Лучшие визуальные эффекты" представлены:

"Быть лучше: История Робби Уильямса";

"Гладиатор-2";

"Дюна: Часть 2";

"Дэдпул и Росомаха";

"Злая: Сказка о ведьме Запада";

"Муфаса: Король Лев";

"Падение империи";

"Планета обезьян: Новая империя";

"Смерч-2";

"Чужой: Ромул".

Претенденты на "Оскар" также представлены в категориях "Лучший документальный фильм", "Лучший короткометражный мультфильм", "Лучший короткометражный документальный фильм", "Лучший художественный короткометражный фильм" и "Лучшая музыка".

Церемония вручения "Оскара" пройдет 2 марта 2025 года. Ее ведущим станет американский комик Конан О'Брайен.

Ранее стало известно, что российский актер Юрий Борисов номинирован на премию "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана в драматическом фильме "Анора". Вместе с ним номинантами в категории стали Киран Калкин за роль в кинокартине "Настоящая боль", Гай Пирс из "Бруталиста", Эдвард Нортон – "Совершенный незнакомец", Джереми Стронг – "Ученик" и Дензел Вашингтон – "Гладиатор".