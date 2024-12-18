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18 декабря, 09:18

Культура

В США представили шорт-лист претендентов на кинопремию "Оскар"

Фото: depositphotos/MidoSemsem

Американская академия киноискусств опубликовала шорт-лист претендентов на 97-ю кинопремию "Оскар" в 10 категориях. Список представлен на сайте академии.

На победу в номинации "Лучший иностранный художественный фильм" претендуют 15 картин:

  • "Арман", Норвегия;
  • "Бабушка на миллион", Таиланд;
  • "Волны", Чехия;
  • "Дагомея", Сенегал;
  • "Девушка с иглой", Дания;
  • "Горная невеста", Италия;
  • "Прикосновение", Исландия;
  • "С нуля", Палестина;
  • "Сантош", Великобритания;
  • "Семя священного инжира", Германия;
  • "Течение", Латвия;
  • "Универсальный язык", Канада;
  • "Эмилия Перес", Франция;
  • "Я все еще здесь", Бразилия;
  • Kneecap, Ирландия.

В номинации "Лучшая песня" представлены:

  • Beyond, "Моана 2";
  • Compress/Repress, "Претенденты";
  • El Mal, "Эмилия Перес";
  • Forbidden Road, "Быть лучше: История Робби Уильямса";
  • Harper and Will Go West, "Уилл и Харпер";
  • Tell Me It’s You, "Муфаса: Король Лев";
  • The Journey, "Батальон 6888";
  • Kiss the Sky, "Дикий робот";
  • Like a Bird, "Синг-Синг";
  • Mi Camino, "Эмилия Перес";
  • Never Too Late, "Элтон Джон: Никогда не поздно";
  • Out of Oklahoma, "Смерч 2";
  • Piece by Piece, "По кусочкам";
  • Sick In The Head, Kneecap;
  • Winter Coat, "Блиц".

"Лучший грим и прически":

  • "Битлджус Битлджус";
  • "Вальсируя с Брандо";
  • "Другой человек";
  • "Дюна: Часть 2";
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада";
  • "Мария";
  • "Носферату";
  • "Субстанция";
  • "Ученик. Восхождение Трампа";
  • "Эмилия Перес".

Категория "Лучший звук":

  • "Блиц";
  • "Гладиатор-2";
  • "Джокер: Безумие на двоих";
  • "Дикий робот";
  • "Дэдпул и Росомаха";
  • "Дюна: Часть 2";
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада";
  • "Никому не известный";
  • "Чужой: Ромул";
  • "Эмилия Перес".

В номинации "Лучшие визуальные эффекты" представлены:

  • "Быть лучше: История Робби Уильямса";
  • "Гладиатор-2";
  • "Дюна: Часть 2";
  • "Дэдпул и Росомаха";
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада";
  • "Муфаса: Король Лев";
  • "Падение империи";
  • "Планета обезьян: Новая империя";
  • "Смерч-2";
  • "Чужой: Ромул".

Претенденты на "Оскар" также представлены в категориях "Лучший документальный фильм", "Лучший короткометражный мультфильм", "Лучший короткометражный документальный фильм", "Лучший художественный короткометражный фильм" и "Лучшая музыка".

Церемония вручения "Оскара" пройдет 2 марта 2025 года. Ее ведущим станет американский комик Конан О'Брайен.

Ранее стало известно, что российский актер Юрий Борисов номинирован на премию "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана в драматическом фильме "Анора". Вместе с ним номинантами в категории стали Киран Калкин за роль в кинокартине "Настоящая боль", Гай Пирс из "Бруталиста", Эдвард Нортон – "Совершенный незнакомец", Джереми Стронг – "Ученик" и Дензел Вашингтон – "Гладиатор".

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