Variety: Disney выдвинет "Дэдпула и Росомаху" на главные кинопремии

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Студия Disney планирует выдвинуть фильм "Дэдпул и Росомаха" в качестве претендента на главные награды киноиндустрии, одними из которых будут "Золотой глобус" и "Оскар". Об этом пишет издание Variety со ссылкой на свои источники.

На "Золотом глобусе" ленту представят на номинации в комедийных категориях, а актера Райана Рейнольдса, который воплотил образ Дэдпула, – на статуэтку в категории "Лучший актер в мюзикле или комедии".

В свою очередь, Хью Джекмана, вернувшегося к роли Логана, выдвинут среди актеров второго плана на всех ключевых премиях, включая "Золотой глобус", Премию Гильдии киноактеров США, "Выбор критиков" и "Оскар".

В номинациях "Оскара" лента, предположительно, появится в технических категориях, например "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший звук" и "Лучшие визуальные эффекты".

При этом, по мнению издания, кинокартина, скорее всего, появится в новой категории, которая появилась в прошлом году, – "Награда за кинематографические достижения и кассовые сборы" "Золотого глобуса". В номинации обычно участвуют лучшие фильмы, признанные таковыми критиками и кассовыми сборами. Например, в 2023-м награду забрала лента "Барби".

"Дэдпул и Росомаха" вышел в мировой прокат 26 июля. Фильм вышел с рейтингом R, причем это первая картина киностудии Marvel с таким возрастным рейтингом. Киновселенная Marvel благодаря старту картины стала первой франшизой в истории кино, которая смогла преодолеть порог в 30 миллиардов долларов кассовых сборов. Фильм суммарно заработал на первой неделе 444 миллиона долларов в США и на международных территориях.

Рейнольдс и Джекман также вошли в Книгу рекордов Гиннесса благодаря тизеру фильма, так как он стал самым просматриваемым за 24 часа. Ролик собрал 365 миллионов просмотров по всему миру на онлайн-платформах с 11 по 12 февраля. Кроме того, исполнителю роли Дэдпула вручили сертификат как совладельцу футбольного клуба Wrexham AFC.