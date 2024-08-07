Рейнольдс: Николас Кейдж мог заново воплотить Призрачного гонщика в "Дэдпуле и Росомахе"

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Актер Николас Кейдж мог заново воплотить Призрачного гонщика в фильме "Дэдпул и Росомаха" режиссера Шона Леви. Об этом рассказал Райан Рейнольдс в интервью Collider.

"Мы точно это обсуждали. <...> но не сложилось", – сказал Рейнольдс.

Кейдж уже дважды играл Призрачного гонщика в фильмах 2007 и 2011 годов. Суммарно проекты освоили менее 400 миллионов долларов и были негативно восприняты критиками.

Киновселенная Marvel благодаря старту картины "Дэдпул и Росомаха" стала первой франшизой в истории кино, которая смогла преодолеть порог в 30 миллиардов долларов кассовых сборов. Фильм суммарно заработал на первой неделе 444 миллиона долларов в США и на международных территориях.