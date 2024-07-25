Райан Рейнольдс и Хью Джекман вошли в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/guinnessworldrecords

Актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман побили мировой рекорд благодаря тизеру фильма "Дэдпул и Росомаха". Он стал самым просматриваемым за 24 часа, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Ролик собрал 365 миллионов просмотров по всему миру на онлайн-платформах с 11 по 12 февраля.

Рейнольдсу также вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса как совладельцу футбольного клуба Wrexham AFC. Согласно документу, ипподром в Рексхэме в Уэльсе считается старейшим международным футбольным полем, которое использовалось в течение 147 лет и 31 дня.

Ранее киностудия Marvel представила финальный трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха". В ролике показали, как Росомаха в исполнении Хью Джекмана, став напарником Дэдпула, к роли которого вернулся Райан Рейнольдс, встречается со своими старыми врагами.

Мировая премьера киноленты назначена на 26 июля. Фильм выйдет с рейтингом R. Это будет первая картина Marvel с таким возрастным рейтингом.