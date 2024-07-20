В Сети появился финальный трейлер "Дэдпула и Росомахи"

Видео: YouTube/Marvel Entertainment

Киностудия Marvel представила финальный трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха". Ролик опубликован на YouTube-канале студии.

В трейлере показали, как Росомаха в исполнении Хью Джекмана, став напарником Дэдпула, к роли которого вернулся Райан Рейнольдс, встречается со своими старыми врагами. Одним из них стал Тайлер Мэйн в образе Саблезубого.

Кроме того, на несколько секунд в ролике появилась девочка-мутант Лора из "Логана" (Дафни Кин), а также сестра-близнец Чарльза Ксавьера Кассандра Нова (Эмма Коррин).

Мировая премьера киноленты назначена на 26 июля. Фильм выйдет с рейтингом "R" – это будет первая картина Marvel с таким возрастным рейтингом.

Ранее режиссеры Джо и Энтони Руссо начали переговоры о съемках двух новых частей "Мстителей". Обсуждение находится на ранней стадии. На протяжении нескольких месяцев Marvel ищет режиссера для пятой и шестой кинокартин, чьи премьеры запланированы на май 2026 и 2027 годов.

В ноябре прошлого года режиссер Дестин Дэниел Креттон решил покинуть проект "Мстители. Династия Канга", чтобы сосредоточиться на других работах. По данным СМИ, Креттон продолжает сотрудничать с компанией и ведет переговоры по новым кинокартинам.