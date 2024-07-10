"Шрек-5" выйдет в прокат в июле 2026 года

Фото: twitter.com/DreamWorks Animation

Анимационный фильм "Шрек-5" выйдет в кинотеатрах 1 июля 2026 года, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сообщение кинокомпании DreamWorks.

В тизере, который длится 12 секунд, подтверждается возвращение исполнителей ролей Фионы, Осла и Шрека – Кэмерон Диас, Эдди Мерфи и Майка Майерса.

Последняя часть популярной франшизы "Шрек навсегда" вышла на экраны еще в 2010 году. Однако в 2011-м и 2022-м были выпущены два спин-оффа про Кота в сапогах.

Ранее актер Эдди Мерфи предположил, что пятая часть "Шрека" может выйти в кино в 2025 году. Актер также отмечал, что после выхода пятой части мультфильма зрителям покажут спин-офф об Осле.

