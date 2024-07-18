Роберт Дауни – младший пробовался на роль Доктора Дума в Marvel

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Американский актер Роберт Дауни – младший, сыгравший Железного человека в киносаге компании Marvel, проходил кинопробы на роль суперзлодея Доктора Дума. Позже эта роль досталась Джулиану Макмэхону, сообщает News.ru со ссылкой на издание Unilad.

Как рассказал режиссер Джон Фавро, когда актер пришел в студию для проб на роль Железного человека, его уже знали. Режиссер увидел в глазах Дауни "тот самый огонь".

В марте Дауни-младший получил золотую статуэтку премии "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Оппенгеймер" Кристофера Нолана. Актер Киллиан Мерфи получил премию за лучшую мужскую роль.