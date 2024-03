"Сильная премия": за что лента "Оппенгеймер" получила "Оскар"

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград премии "Оскар". Звание лучшего фильма года по версии Американской академии киноискусств досталось картине "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана. В общей сложности лента завоевала семь статуэток. Рассказываем подробности и выясняем, почему фильм собрал такое количество наград.



Вечер наград

Фото: AP Photo/Invision/Danny Moloshok

В ночь на 11 марта Американская академия киноискусств назвала имена победителей премии "Оскар" в 23 категориях. Церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе в 96-й раз. В этом году, как и в прошлом, мероприятие вел комик Джимми Киммел. Статуэтки победителям вручали голливудские звезды. Звание лучшего фильма года досталось "Оппенгеймеру" режиссера Кристофера Нолана. Картину номинировали в 13 из 23 категорий, в итоге она получила награды в семи. Сам Нолан стал "Лучшим режиссером". Киллиан Мерфи, сыгравший главную роль в фильме, забрал статуэтку за лучшую мужскую роль.

Кроме того, "Оппенгеймер" был удостоен наград в номинациях за операторскую работу, монтаж и оригинальный саундтрек. Актер Роберт Дауни – младший, снявшийся в картине, получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана. Эмма Стоун, сыгравшая в фильме "Бедные-несчастные", стала победителем в номинации "Лучшая женская роль". Тот же фильм взял статуэтки за грим и прически, художественную постановку, а также костюмы. Давайн Джой Рэндольф, которая сыграла в фильме "Оставленные", получила награду за лучшую женскую роль второго плана.

Песней года по версии киноакадемиков оказалась композиция к картине "Барби" под названием What was I made for? от Билли Айлиш. Среди зарубежных работ эксперты отдали предпочтение британской ленте "Зона интересов" режиссера Джонатана Глейзера. Она же получила награду за звук. Победителем среди анимационных картин стал мультфильм "Мальчик и птица" японского режиссера Хаяо Миядзаки.

Лучшей игровой короткометражкой признали "Чудесную историю Генри Шугара" от Уэса Андерсона. Среди документальных лент победу одержала "20 дней в Мариуполе". Вместе с тем награду за оригинальный сценарий получила режиссер Жюстин Трие за "Анатомию падения", за адаптированный сценарий – авторы "Американского чтива". За визуальные эффекты академики отдали первенство японской ленте "Годзилла: Минус один". Лучшим короткометражным анимационным фильмом назвали "Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко", короткометражным документальным фильмом – "Последняя ремонтная мастерская".



Достойная конкуренция

Фото: AP Photo/Invision/Jordan Strauss

Премия "Оскар" в этому году была очень сильной, заявил Москве 24 кинокритик Сергей Сычев. "Представлено много прекрасных картин. В целом те фильмы, которые попали в номинанты, – это очень достойное кино", – считает эксперт.

По мнению Сычева, "Оппенгеймер" абсолютно заслуженно собрал семь статуэток, поскольку он "безупречный" по всем пунктам: съемка, сценарий, актерская игра. "Фильм, который приятно смотреть, картина успешна у публики. Кроме того, он снят на пленку, что тоже важно для кинематографистов", – уточнил критик.





Сергей Сычев кинокритик Все это означает то, что данный фильм и есть тот флагман, на который нужно равняться. Это не какое-то кино про Бэтмена или Супермена. Это суровая биографическая историческая драма про тяжелые вещи. Кроме того, ее посмотрел весь мир. "Оскар" подчеркнул, насколько это кино значимо.

По словам эксперта, фильм "Бедные-несчастные" ничуть не уступает "Оппенгеймеру". "Все это очень большое кино", – уверен критик.

Вместе с тем он добавил, что вызывает сожаление ситуация с Мартином Скорсезе, чей фильм "Убийцы цветочной луны" был выдвинут на "Оскар" в 10 номинациях, но не взял ни одной из статуэток (за всю карьеру режиссер был удостоен награды только после выхода драмы "Отступники").

Главной неожиданностью, по мнению кинокритика, стала победа Хаяо Миядзаки с мультфильмом "Мальчик и птица". По словам Сычева, как правило, награды в таких номинациях достаются крупным американским студиям.