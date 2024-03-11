Кристофер Нолан удостоен премии "Оскар" за лучшую режиссерскую работу

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Британскому и американскому кинорежиссеру Кристоферу Нолану вручили премию "Оскар" за лучшую режиссерскую работу в фильме "Оппенгеймер". Об этом стало известно в ходе 96-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Награду Нолану вручал его коллега по режиссерскому цеху Стивен Спилберг.

Также в этой категории были представлены Жюстин Трие ("Анатомия падения"), Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочной луны"), Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные") и Джонатан Глейзер ("Зона интересов").

Ранее премию "Оскар" получил ирландский актер Киллиан Мерфи за главную мужскую роль в фильме "Оппенгеймер". Кроме того, золотой статуэтки был удостоен коллега Мерфи по фильму Роберт Дауни – младший – за лучшую мужскую роль второго плана.