Фильм "Винни-пух: Кровь и мед" получил "Золотую малину" как худший фильм года

Фото: кадр из фильма "Винни-Пух: Кровь и мёд"; режиссер – Рис Фрейк-Уотерфилд; производство – Jagged Edge Productions

Фильм "Винни-Пух: Кровь и мед" удостоился "Золотой малины". Список лауреатов "антипремии" в девяти категориях был опубликован в субботу. Об этом сообщает ТАСС.

Фильм ужасов про Винни-Пуха стал самым провальным фильмом прошлого года. Картина получила "Золоту малину" в категории "Худший режиссер", "Худший сценарий", "Худший актерский дуэт" и "Худший римейк".

В номинации "Худший актер" премию получил Джон Войт за работу в фильме "Милосердие", а в номинации "Худшая актриса" премии была удостоена Меган Фокс за фильм "Джонни и Клайд". Фокс также была отмечена как "Худшая актриса второго плана" с фильмом "Неудержимые 4" (Expend4bles).

В номинации "Худший актер второго плана" премию получил Сильвестр Сталлоне также за роль в фильме "Неудержимые 4".

Премия "Золотая малина" является "антиподом" самой престижной кинопремии "Оскар". Церемония награждения премией "Оскар" состоится 10 марта. В качестве ведущего мероприятия выступит комик Джимми Киммел. Номинанты на премию "Оскар" в 2024 году также уже известны.