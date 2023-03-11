Фильм о Мэрилин Монро стал лауреатом "Золотой малины"

Фото: кадр из фильма "Блондинка "; режиссер – Эндрю Доминик; производство – Plan B Entertainment

Картина "Блондинка" о жизни Мэрилин Монро получил "Золотую малину" в номинации "Худший фильм". Об этом сообщается на сайте антипремии.

Кроме того, фильм с Аной де Армас отмечен за худший сценарий. Организаоры назвали картину "лживой, непристойной, эксплуатирующей память покойной Мэрилин Монро".

Названы и другие номинанты премии. Например, награда в номинации "Худшая мужская роль" присуждена певцу Джареду Лето за картину "Морбиус". А в номинации "Худшая женская роль" организаторы назвали самих себя из-за инцидента с включением в список Райаны Киры Армстронг.

Список номинантов антипермии был представлен еще в январе этого года. После этого разразися скандал. Дело в том, что организаторы включили в список 12-летнюю Армстронг за роль в перезапуске "Воспламеняющей взглядом".

Общественность раскритиковала "Золотую малину", посчитав недостойным высмеивать игру несовершеннолетних. После этого организаторы извинились и пообещали впредь присуждать премию только взрослым актерам.



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