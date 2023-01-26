Премия "Золотая малина" извинилась за номинацию ребенка на худшую женскую роль

Фото: кадр из фильма "Воспламеняющая взглядом"; режиссер – Кит Томас; производство – Angry Adam Productions, Blumhouse Productions, Night Platform, Universal Pictures, Weed Road Pictures

Антипремия "Золотая малина" принесла извинения за то, что внесла в список претенденток на звание худшей актрисы 12-летнюю Райану Киру Армстронг. Об этом информирует Variety.

Комитет награды заявил, что теперь в число номинантов будут попадать лишь совершеннолетние актеры.

Армстронг исполнила главную роль в перезапуске фильма "Воспламеняющая взглядом". Игру девочки многие не оценили, однако общественность сочла неправильным давать начинающей актрисе антипремию. По мнению критиков, высмеивать несовершеннолетних за их работу неправильно.

Извинения принес основатель "Золотой малины" Джон Уилсон. Он заявил, что девочка попала с список по ошибке. Впоследствии Армстронг убрали из числа претенденток на премию.

23 января "Золотая малина" представила список номинантов среди проектов 2022 года. Больше всего премия отметила картины "Блондинка", "Морбиус" и "Пиноккио".



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