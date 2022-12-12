Исполнитель роли Джона Сноу рассказал подробности спин-оффа "Игры престолов"

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Британский актер Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов", поделился деталями предстоящего спин-оффа многосерийной картины. Об этом информирует Entertainment Weekly.

Харингтон напомнил о финальном эпизоде последнего сезона. Актер отметил эмоциональное состояние своего персонажа, подчеркнув, что Сноу был не в порядке.

"(В конце сериала. – Прим. ред.) он идет к стене – для него это как величайший дар, так и проклятие. Он должен вернуться в то место со всей этой историей и прожить свою жизнь, думая о том, что он убил Дени (Дейнерис Таргариен. – Прим. ред.), думая об Игритт, умирающей у него на руках, о том, как он повесил Олли", – поделился актер.

Харингтон добавил, что его персонаж будет продолжать жить, обдумывая все эти трагичные ситуации. По мнению актера, наблюдать за Сноу окажется интересно.

Ранее автор серии фэнтези-романов "Песнь льда и огня" Джордж Рэймонд Ричард Мартин выступил с критикой в сторону отклонения от сюжета книг в киноадаптациях.

Писатель считает, что режиссеры должны придерживаться первоисточника. Мартин утверждает, что на данный момент в Голливуде подобная тема является спорной.



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