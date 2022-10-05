Звезда "Дома Дракона" рассказала о проблемах с психикой

Фото: кадр из сериала "Дом Дракона"; режиссер – Мигель Сапочник, Грег Яйтанс, Клер Килнер; производство – Good Banana, Home Box Office

Актриса Оливия Кук, которая снялась в сериале "Дом Дракона", рассказала о нервном срыве из-за графика съемок. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Она отметила, что благодарна за предоставленную работу. Вместе с тем актриса подчеркнула, что было "по-настоящему тяжело".

Кук добавила, что проблемы с психикой у нее начались еще во время работы над проектами "Первому игроку приготовиться" и "Мотель Бейтс". Тогда девушке, которой было чуть больше 20 лет, с трудом удавалось выдерживать напряженный график съемок.

Актриса поведала, что на ее состояние повлияли рано начавшаяся актерская карьера и жизнь вдали от семьи в юном возрасте. Однако работа помогала спасаться от депрессии, добавила Кук. Она подчеркнула, что научилась хорошо скрывать свое состояние.

Звезда "Дома Драконов" рассказала, что тревожные мысли начали ослабевать несколько лет назад. По ее словам, лучше всего на это повлиял переезд обратно в Лондон.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли подала в суд на Брэда Питта, обвинив его в насилии. По ее словам, ссора произошла в 2016 году в частном самолете. В иске утверждается, что Питт схватил одного из их детей за горло, а другого ударил по лицу. Актриса также заявила, что и в отношении нее бывший супруг совершил насильственные действия.



"Ночная смена": сериал "Интервью с вампиром" и жидкое платье

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!