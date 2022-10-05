Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в насилии и подала иск против него

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Анджелина Джоли подала в суд на Брэда Питта, обвинив его в насилии. Об этом пишет Hollywood Reporter.

По ее словам, ссора произошла в 2016 году в частном самолете. В иске утверждается, что Питт схватил одного из их детей за горло, а другого ударил по лицу. Актриса также заявила, что и в отношении нее бывший супруг совершил насильственные действия. Указывается, что Питт схватил Джоли и тряс ее, а затем толкнул в стену ванной.

Кроме того, отмечается, что актер принуждал свою бывшую супругу подписать соглашение о неразглашении, которое запретило бы ей упоминать о подобных инцидентах.

Ранее Питт подал в суд на Джоли. Как писали СМИ, голливудский актер обвинил свою бывшую супругу в том, что она тайно продала долю совместного винодельческого хозяйства российскому бизнесмену.

По утверждению Питта, у него с Джоли была договоренность не продавать доли винодельни без ведома друг друга. Он настаивал, что его бывшая супруга умышленно скрыла от него детали сделки. Актер потребовал аннулировать ее через суд, а также покрыть нанесенный ему ущерб.



Адвокат Джонни Деппа сообщил, что актер не станет взыскивать компенсацию с экс-супруги

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