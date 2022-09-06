Фильм о судебном процессе между Джонни Деппом и Эмбер Херд выйдет в сентябре

17:22
Фото: ТАСС/AP/Steve Helber
На площадке для стриминга Discovery+ 19 сентября состоится премьера двухсерийного документального фильма о судебном процессе между американскими актерами и бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд.
Картина покажет интервью с командой адвокатов Деппа, журналистами и экспертами по праву. В фильм войдут и закулисные кадры судебного процесса, написали в журнале NME. В первой серии покажут точку зрения Деппа: про его детство, наркотическую зависимость, а также историю про то, как актер, предположительно, стал жертвой домашнего насилия от бывшей супруги.
Второй эпизод посвятят истории Херд. В серии расскажут о предполагаемом насилии сексуального характера со стороны бывшего мужа, а также буллинге от поклонников Деппа в социальных сетях.
Ранее суд присяжных штата Вирджиния признал Херд виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства. Актриса должна будет выплатить Деппу 15 миллионов долларов, а его обязали к выплате 2 миллионов долларов по встречному иску от бывшей супруги.
Также сообщалось, что Херд не смогла добиться отмены компенсации актеру. Суд Вирджинии отклонил требование организовать новое разбирательство.
Суд США отказал Эмбер Херд в пересмотре вердикта по делу с Джонни Деппом
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