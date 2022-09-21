Первая выставка Бреда Питта открылась в Финляндии

В Финляндии в художественном музее открылась первая выставка скульптора Бреда Питта. Голливудский актер предстал в новом амплуа и показал девять работ. Среди них – бронзовая скульптура, углеродные фигуры и миниатюрный домик с полметра высотой, который Питт собрал из остатков древесины.

Актер признался, что на создание скульптур его вдохновила Анджелина Джоли. Произведения посвящены теме одиночества и домашнего очага. Выставка продлится до середины января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.