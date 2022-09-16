Гостями программы "The City. Говорим" станут худруки главных театров Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Художественные руководители главных столичных театров станут гостями программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24. Эфиры пройдут с 19 по 23 сентября, в 17:30.
Александр Ширвинд, Сергей Газаров, Евгений Миронов, Владимир Машков, Евгений Калягин и Сергей Безруков расскажут, почему театр не может быть дешевым, над какими постановками смеются зрители, почему театр не может быть площадкой для раскрутки сиюминутных звезд. Художественные руководители также поведают, требуется ли постоянная труппа и свои режиссеры современному театру.
Интервью с президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом и художественным руководителем театра Сергеем Газаровым покажут 19 сентября. Эфир с художественными руководителями Государственного театра Наций и Театра Олега Табакова Евгением Мироновым и Владимиром Машковым состоится 20 и 21 сентября. Увидеть на экранах худруков Московского театра Et Cetera и Московского Губернского театра Александра Калягина и Сергея Безрукова можно будет 22 и 23 сентября.
Ранее в программе приняли участие режиссер Соня Карпунина и кинопродюсер Андрей Кретов. Выпуск с их участием показали в ночь с 26 на 27 мая. Тогда они обсудили российскую индустрию без голливудских премьер.
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