Гостями программы "The City. Говорим" станут Соня Карпунина и Андрей Кретов

Фото: предоставлено гостями программы

Режиссер Соня Карпунина и кинопродюсер Андрей Кретов станут гостями очередного выпуска программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24. Эфир пройдет в ночь с 26 на 27 мая, в 00:20.

Гости обсудят российскую индустрию без голливудских премьер: это тупик или возможность для нового качественного кино?

Ранее в программе приняли участие главный редактор Robb Report Андрей Золотов и экс-главред GQ Игорь Гаранин. Вместе с главным редактором медиапроекта The City Евгенией Смурыгиной они поговорили о том, что ждет новый русский глянец – импортозамещение или смерть.