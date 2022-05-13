Гостями программы "The City. Говорим" станут Андрей Золотов и Игорь Гаранин

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Гостями программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станут главный редактор Robb Report Андрей Золотов и экс-главред GQ Игорь Гаранин. Эфир пройдет в ночь с 13 на 14 мая, в 00:20.

Главный редактор медиапроекта The City Евгения Смурыгина поговорит с гостями передачи о том, что ждет новый русский глянец – импортозамещение или смерть? Также в эфире обсудят перспективы локального рынка в отрыве от западного ДНК.

Ранее в программе "The City. Говорим" приняла участие актриса Анна Чурина. Она рассказала зрителям, что делать актерам, когда часть проектов свернули, а у остальных сократили бюджет.