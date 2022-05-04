Гостем программы "The City. Говорим" станет актриса Анна Чурина

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет актриса Анна Чурина. Эфир пройдет в ночь с 4 на 5 мая, в 00:20.

Ведущая передачи Рената Пиотровски поговорит с Чуриной о том, что делать актерам, когда часть проектов свернули, а у остальных сократили бюджет.

Ранее в программе "The City. Говорим" принял участие режиссер Иван И. Твердовский. Он рассказал зрителям, почему Каннский кинофестиваль сделал исключение для фильма "Жена Чайковского" Кирилла Серебренникова и как изменилось отношение к российскому кино.

