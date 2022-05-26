"The City. Говорим": интервью с Татьяной Рыбаковой и Люцией Сулеймановой

Гостями программы The City стали хелс-коуч Татьяна Рыбакова и психолог Люция Сулейманова

Ведущий Стас Кулик узнал у экспертов, нужно ли стремиться к модельным параметрам или выбрать философию бодипозитива? Об этом – в программе "The City. Говорим".