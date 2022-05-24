"WOW эффект": в соцсетях появился трейлер новой части фильма "Миссия невыполнима"

В социальных сетях появился трейлер фильма "Миссия невыполнима 7". Он опубликован неофициально и раньше времени.

Не смотря на то, что кинокомпания блокирует видео на сетевых ресурсах, остановить поток репостов уже невозможно.

Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".