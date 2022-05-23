В Роспотребнадзоре рассказали, как передается вирус оспы обезьян

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Оспа обезьян не обладает повышенной заразностью, однако передача вируса воздушно-капельным путем возможна при длительном контакте с зараженным. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Передача (вируса. – Прим. ред.) от человека к человеку воздушно-капельным путем все же возможна при длительном личном контакте. Заражение также возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека", – говорится в сообщении.

Кроме того, заразиться оспой обезьян можно при контакте с предметами, контаминированными биологическими жидкостями и материалами из очагов поражения инфицированного человека.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что Россия обладает значительной иммунной прослойкой для предотвращения распространения оспы обезьян за счет проводившейся ранее вакцинации от натуральной оспы. Отмечается, что прививка существенно снижает вероятность тяжелого течения оспы обезьян. В ведомстве уточнили, что по состоянию на 23 мая в России не было выявлено ни одного случая заболевания.

Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. Подобные случаи уже зафиксировали во Франции, в Швеции и Италии, в Австралии и Канаде. Все пациенты с диагностированной оспой обезьян в Великобритании были отправлены на карантин, в связи с чем риск дальнейшего распространения заболевания, как отмечали в ВОЗ, минимален.

