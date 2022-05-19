Во Франции выявлен первый случай заражения человека оспой обезьян

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Случай заражения человека оспой обезьян выявлен в парижском регионе Иль-де-Франс. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на Управление здравоохранения Франции.

В ведомстве добавили, что у больного сильный жар. Французские врачи призвали всех, кто подозревает, что мог заразиться, самоизолироваться.

Ранее в ВОЗ сообщили, что все пациенты с диагностированной оспой обезьян в Великобритании отправлены на карантин, в связи с чем риск дальнейшего распространения заболевания минимален.

Отмечается, что риск заразиться сохраняется в Нигерии, поскольку точный источник вирусной инфекции неизвестен. ВОЗ рекомендовал всем путешественникам избегать контактов с дикими животными, а также воздержаться от употребления в пищу их мяса.

В свою очередь, Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе, чтобы не допустить завоз оспы обезьян в Россию. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящее время случаев оспы обезьян в России нет. Риск завоза инфекции оценивается как низкий.