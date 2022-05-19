Роспотребнадзор усилил меры контроля на границе для недопущения завоза оспы обезьян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе, чтобы не допустить завоз оспы обезьян в Россию. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



"Для быстрого выявления возможных случаев оспы обезьян Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора оперативно создал автономную тест-систему и успешно провел ее лабораторные испытания", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящее время случаев оспы обезьян в России нет. Риск завоза инфекции оценивается как низкий.

Ранее в ВОЗ сообщили, что все пациенты с диагностированной оспой обезьян в Великобритании отправлены на карантин, в связи с чем риск дальнейшего распространения заболевания минимален.

Отмечается, что риск заразиться сохраняется в Нигерии, поскольку точный источник вирусной инфекции неизвестен. ВОЗ рекомендовал всем путешественникам избегать контактов с дикими животными, а также воздержаться от употребления в пищу их мяса.

