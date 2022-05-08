В Роспотребнадзоре оценили риск завоза в Россию оспы обезьян

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В Роспотребнадзоре заявили, что риск завода в Россию оспы обезьян был и остается крайне низким.
"Предпринимаются все необходимые меры для предотвращения завоза этого заболевания на территорию нашей страны", – приводит сообщение ведомства ТАСС.
В Роспотребнадзоре пояснили, что оспа обезьян является редким вирусным заболеванием, симптомы которого схожи с натуральной оспой, но менее серьезны. После прекращения использования вакцин в 1980 году инфекция стала иногда возникать в некоторых районах Африки и Великобритании.
Агентство по безопасности в области здравоохранения Британии до этого сообщило об обнаружении заражения человека оспой обезьян. Там уточнили, что пациент недавно посетил Нигерию, где, предположительно, мог заразиться.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на сегодня в России не зафиксировано ни одного случая холеры, ранее отмечались единичные завозные случаи болезни. В ведомстве отметили, что завозные случаи холеры фиксируются в ряде европейских стран, в том числе граничащих с РФ.
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