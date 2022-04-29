Случаи гепатита неизвестной этиологии в РФ не выявлены – Роспотребнадзор

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Роспотребнадзор сообщил, что случаи заболевания гепатитом неизвестного происхождения в России не выявлены.

"Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах. С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограничено, что минимизирует риски его завоза", – приводит заявление ведомства ТАСС.

Одно из первых сообщений о нескольких случаях заболевания острым гепатитом пришло 14 апреля из Испании. В больницу Мадрида были доставлены пациенты в возрасте от 2 до 7 лет. Одному из заболевших детей потребовалась пересадка печени.

Позднее случаи острого гепатита выявили у детей в Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Дании и американском штате Алабама. В настоящее время Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний и ВОЗ следят за расследованием причин вспышки заболевания.

