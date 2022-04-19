Гепатит неизвестного происхождения выявили у детей из ряда стран Запада

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Случаи острого гепатита выявили у детей в Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Дании и Испании. Об этом сообщили в Европейском центре по контролю и профилактике заболеваний (ECDC).

Уточняется, что причина заболеваний пока не установлена. Кроме того, еще девять случаев гепатита выявили в американском штате Алабама, всем пациентам до шести лет. Специалисты из Великобритании, где зафиксировано большинство случаев, склоняются к версии об инфекционном происхождении гепатита у данных детей.

В настоящее время ECDC вместе со Всемирной организацией здравоохранения следит за расследованием причин вспышки заболевания.

Одно из первых сообщений о нескольких случаях заболевания острым гепатитом пришло 14 апреля из Испании. Там в больницу Мадрида были доставлены пациенты в возрасте от 2 до 7 лет. Одному из заболевших детей потребовалась пересадка печени.

