Врач рассказал о редком и нетипичном осложнении после коронавируса

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Коронавирус может поразить практический любой орган, однако некоторые пациенты сталкиваются с редкими, нетипичными осложнениями, рассказал кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.
"Наиболее часто речь идет о коронавирусной пневмонии, о поражении легких, но поражения могут быть практически в любой области, это непредсказуемо. У кого-то это может быть тромбоз с фатальными тромбоэмболическими осложнениями, у кого-то – тяжелый миокардит или вирусный гепатит, а у кого-то – возможен перитонит", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.
Врач объяснил, что брюшная полость содержит органы, ответственные за иммунный ответ – лимфатические узлы и сальник. В случае, когда ответ на инфекцию становится патологическим и неправильным, брюшная полость может стать зоной, где формируются осложнения.
По словам Чурадзе, главным проявлением перитонита бывает комплекс симптомов, который называют "острым животом". В частности, к нему относятся вздутие, отказ от приема пищи, интоксикация и отсутствие стула.
Ранее кардиолог Заурбек Шугушев рассказал, что коронавирус может привести к серьезным осложнениям на сердце. По словам специалиста, из-за COVID-19 могут возникнуть миокардит и сердечная недостаточность, поскольку вирус способен оказывать прямое повреждающее воздействие на сердечную мышцу.
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