Врач рассказал, какие группы населения болеют гепатитом чаще

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Заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, руководитель Референс-центра по мониторингу за вирусным гепатитом, доктор медицинских наук Владимир Чуланов рассказал, какие группы населения болеют гепатитом чаще и с чем это связано, сообщает Pravda.Ru.

"По статистике, заболеваемость несколько выше среди мужчин. Вообще, если мы посмотрим по распространенности, по данным Центрального НИИ эпидемиологии, самая высокая заболеваемость наблюдается в возрастной группе от 35 до 50 лет, пожалуй, это самые уязвимые, с точки зрения неблагоприятных исходов заболевания", – отметил эксперт.

Специалист уточнил, что у мужчин частота выявления антител к вирусу гепатита С почти в два раза выше. Так, если у представителей женского пола она фиксируется около 4%, то у мужчин в этой возрастной группе она может достигать 7–8%.

По словам медика, это может быть связано с тем, что для мужчин больше характерно рискованное поведение и немало тех, кто употребляет наркотики.

Врач подчеркнул, что против самого распространенного вирусного гепатита С вакцины на данный момент не существует и в ближайшее время, возможно, ее и не будет. И это, по словам эксперта, связано с особенностями вируса, так как он является способным к изменениям.

"Поэтому разработать вакцину классическим способом, как мы это делаем для других возбудителей, не получается, поскольку поверхностный белок этого вируса, который обычно включают в вакцину, постоянно меняется", – пояснил Чуланов.

Кроме того, как отметил эксперт, человек, один раз перенесший гепатит С, может заразиться им повторно. После болезни он не приобретает иммунитет.

Чуланов сообщил, что для лечения гепатита С на сегодняшний день существует достаточно хороший набор эффективных препаратов.

"И в среднем за три месяца, за 12 недель, мы можем вылечить почти любого пациента с хроническим гепатитом С. Настолько эффективна сейчас терапия. Да, конечно, существуют более сложные случаи, но тем не менее современная терапия – это 95–99% эффективности", – заявил медик.

Однако он уточнил, что есть сложность, которая состоит исключительно в доступности данных препаратов. В связи с тем, что это новые препараты, стоимость курса лечения может быть очень высока, поэтому не каждый пациент может позволить себе приобрести самостоятельно такое лечение, а масштабных государственных программ лечения на данный момент еще мало.

"Есть регионы, где эти программы более масштабны, есть регионы, где, к сожалению, эти программы совсем небольшие. Но в любом случае пока еще нигде нет таких программ, которые бы позволяли охватить лечением всех. И поэтому сегодня мы говорим о проблеме доступности", – отметил врач.

Касаемо хронического гепатита В, с ним ситуация другая, уточнил медик. Против него лечение есть, но с ним нельзя справиться радикально.

"То есть, если при гепатите С, пролечив пациента, мы избавляем его от инфекции полностью, у него вируса больше нет, то при хроническом гепатите В мы можем только подавить вирус, подавить вирусную репликацию", – объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что многим людям с хроническим гепатитом В требуется длительное лечение, а иногда и пожизненное. Для этого препараты на данный момент существуют, они являются не сильно дорогими в связи с тем, что они уже не покрываются патентами.

"Есть уже препараты, которые мы называем дженериками, они свободно продаются в аптечной сети. Пациенты могут их приобретать даже за свой счет, поскольку стоимость их относительно невысока", – заключил врач.

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