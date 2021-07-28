Врач рассказал о "ласковом убийце"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Главный внештатный гепатолог Московской области Павел Богомолов рассказал, почему гепатит C называют "ласковым убийцей". Об этом сообщает РИА Новости.
"Гепатит С многие годы и сейчас называют "ласковым убийцей". Почему? Потому что до наступления практически финальной стадии болезни никаких особых проявлений эта болезнь не влечет. Человек ничего не чувствует", – объяснил врач.
Он отметил, что почти 80% острых гепатитов протекает без выраженных симптомов, из-за чего болезнь остается незамеченной.
Богомолов подчеркнул, что на сегодняшний день существует эффективная диагностика, основанная на анализе слюны. Специальный слюнной тест каждый желающий может купить в аптеке и получить результат уже через 15 минут после его проведения.
"С гепатитом B и "Дельта" сложнее – здесь только анализы крови, но они достаточно просты, дешевы, никакой трудности не представляет диагностика. Гораздо важнее, чтобы эта диагностика завершалась адекватными назначениями, которые могут привести к излечению от гепатита, а гепатит на сегодняшний день – это излечимое заболевание", – заключил эксперт.
Ранее Роспотребнадзор напомнил о рисках, которые несет поход к мастеру ногтевого сервиса на дом, а не в профессиональный салон. При несоблюдении правил в салоне красоты можно получить такие заболевания, как гепатит, ВИЧ, туберкулез.
"Интервью": Елена Нурмухамедова – о центре по лечению гепатита С
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