Эксперты напомнили о рисках при посещении мастеров маникюра на дому

Фото: depositphotos/DimaBaranow

Роспотребнадзор напомнил о рисках, которые несет поход к мастеру ногтевого сервиса на дом, а не в профессиональный салон. В ведомстве подчеркнули, что в домашних условиях сложно обеспечить соблюдение санитарных правил в полном объеме.

Специалисты также напомнили правила, которым нужно следовать, чтобы поход в салон красоты не обернулся серьезными последствиями для здоровья. В частности, все помещения должны быть чистыми и обработаны дезинфицирующими средствами, а инструменты – стерильными. При этом они должны храниться в специальных упаковках.

Подушки для педикюра и маникюра должны иметь клеенчатый чехол и после каждого клиента протираться специальным раствором. При выполнении процедуры мастер должен использовать одноразовые салфетки. Еще одно обязательное правило – наличие у сотрудников салона медкнижки.

В Роспотребнадзоре предупредили, что при несоблюдении правил в салоне красоты можно получить такие заболевания как гепатит, ВИЧ, туберкулез.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы после посещения салона красоты получила химические ожоги.