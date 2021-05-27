Эксперты напомнили о рисках при посещении мастеров маникюра на дому

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Роспотребнадзор напомнил о рисках, которые несет поход к мастеру ногтевого сервиса на дом, а не в профессиональный салон. В ведомстве подчеркнули, что в домашних условиях сложно обеспечить соблюдение санитарных правил в полном объеме.
Специалисты также напомнили правила, которым нужно следовать, чтобы поход в салон красоты не обернулся серьезными последствиями для здоровья. В частности, все помещения должны быть чистыми и обработаны дезинфицирующими средствами, а инструменты – стерильными. При этом они должны храниться в специальных упаковках.
Подушки для педикюра и маникюра должны иметь клеенчатый чехол и после каждого клиента протираться специальным раствором. При выполнении процедуры мастер должен использовать одноразовые салфетки. Еще одно обязательное правило – наличие у сотрудников салона медкнижки.
В Роспотребнадзоре предупредили, что при несоблюдении правил в салоне красоты можно получить такие заболевания как гепатит, ВИЧ, туберкулез.
Ранее сообщалось, что жительница Москвы после посещения салона красоты получила химические ожоги.
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