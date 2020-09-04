Жительница столицы получила ожоги после процедур в салоне красоты

17:06
Москвичка получила химические ожоги после маникюра в салоне
Москвичка Милана Клеопатрова получила химические ожоги после посещения салона красоты. Речь идет о заведении Анастасии Решетовой, девушки рэпера Тимати, передает телеканал Москва 24.
Клиентка Клеопатрова утверждает, что после случившегося она написала жалобу в администрацию заведения и ей вернули деньги за некачественную услугу. Однако несколько месяцев после процедур маникюра и педикюра она мучилась от боли. Фотографии с повреждениями Милана разместила в Telegram.
"Я пошла делать педикюр. До этого я ногти не покрывала на ногах около года никакими шеллаками. И они мне покрыли ногти. Когда мы сняли сейчас в другом салоне шеллак, у меня оказался тот же химический ожог и на ногах. Ногти в ужасном состоянии. Они болят, мне некомфортно с ними жить, то есть и внешний вид, соответственно, ужасающий", – рассказала пострадавшая.
В самом салоне рассказали, что среди посетителей была такая клиентка, однако вину мастеров там подтверждать не стали, заявив, что будут ждать получения медицинских заключений. При этом пользователи соцсетей предположили, что Клеопатрова могла намеренно оставить негативный отзыв за деньги.
Сама Анастасия Решетова пока никак не прокомментировала инцидент.
Ранее сообщалось, что ребенка, который получил химический ожог желудка из-за проглоченной батарейки, вылечили специалисты детской больницы № 9 имени Сперанского. Отмечается, что трехлетний пациент проглотил мизинчиковую батарейку. Вследствие этого за пару часов у ребенка образовался химический ожог желудка. Сообщается, что длина батарейки составила 4,65 сантиметра.
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