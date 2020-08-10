В Нижнем Тагиле госпитализирован мальчик после попытки повторить трюк из TikTok

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В Нижнем Тагиле с ожогами госпитализировали девятилетнего малька после его неудачной попытки повторить трюк из видео в социальной сети TikTok, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

По словам пожарного дознавателя, ребенок устроил опасные развлечения во дворе дома.

"Мальчик нашел пластиковую бутылку с бензином и решил повторить трюк, который ранее видел в TikTok. На видео юноша эффектно поджигал льющийся из канистры бензин, что и решил проделать девятилетний ребенок", – говорится в сообщении.

Во время трюка горящая жидкость потекла школьнику под ноги, на нем загорелись тапочки и штаны. Мальчик догадался запрыгнуть в стоявшую во дворе ванну с водой и смог потушить себя. Ребенок был госпитализирован с ожогами.

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